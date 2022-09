La moglie stroncata dal male | i colleghi regalano ad Andrea Leoni 270 ore di ferie per accudire i due figli

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: La moglie stroncata dal male: i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i due figli - brina_77 : RT @ilmessaggeroit: La moglie stroncata dal male: i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i due figli - ilmessaggeroit : La moglie stroncata dal male: i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i due figli - Gazzettino : La moglie stroncata dal male: i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i due figli -

ilgazzettino.it

Per l'assistenza allaammalata e per accudire i figli, Leoni ha finito per esaurire tutte le ferie, i permessi e i congedi di cui poteva disporre. E oltre all'enorme lutto per Leoni presto si ...Per l'assistenza allaammalata e per accudire i figli, Leoni ha finito per esaurire tutte le ferie, i permessi e i congedi di cui poteva disporre. E oltre all'enorme lutto per Leoni presto si ... La moglie stroncata dal male: i colleghi gli regalano 270 ore di ferie per accudire i due figli Avezzano – Era nel bagno della sua casa quando è stato colto da un malore. È morto così l’ingegner Carlo Fraioli, noto e stimato ingegnere avezzanese conosciuto in tutta la Marsica. A dare l’allarme è ...SAN DONÀ - I colleghi gli regalano le ferie, dopo la trageda che ha colpito la sua famiglia. L'aiuto per occuparsi dei figli dopo la morte della moglie, è arrivato in poche ore ...