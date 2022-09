La moglie muore, i colleghi gli donano le loro ferie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rinunciare alla proprie ferie e regalarle a un collega rimasto vedovo. E' il gesto compiuto dai dipendenti della società veneta Veritas che, dopo la morte della moglie del loro compagno di lavoro, hanno deciso di fare qualcosa di concreto... Leggi su today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rinunciare alla propriee regalarle a un collega rimasto vedovo. E' il gesto compiuto dai dipendenti della società veneta Veritas che, dopo la morte delladelcompagno di lavoro, hanno deciso di fare qualcosa di concreto...

