"La mia risposta è no": Crosetto gela i sogni del centrodestra (Di mercoledì 21 settembre 2022) Spegne le speranze del centrodestra Guido Crosetto. Il cofondatore di Fratelli d'Italia, esclude seccamente l'ipotesi di essere in corsa per diventare ministro del prossimo governo, se il centrodestra dovesse vincere le elezioni: "Io ministro? La mia risposta è no. Se avessi avuto quella mira mi sarei candidato e invece non l'ho fatto. Mi sono impegnato nella campagna elettorale per un partito che ho contribuito a fondare", precisa Crosetto che smentisce anche l'ipotesi che lo vede in lizza per la presidenza della Regione Piemonte per cui si voterà nel 2024: "È la cosa che più mi piacerebbe fare, ma nella vita ho scelto una strada diversa". Quindi elogia la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "una delle risorse migliori che questo Paese ha". Mentre Mario Draghi, aggiunge, "non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Spegne le speranze delGuido. Il cofondatore di Fratelli d'Italia, esclude seccamente l'ipotesi di essere in corsa per diventare ministro del prossimo governo, se ildovesse vincere le elezioni: "Io ministro? La miaè no. Se avessi avuto quella mira mi sarei candidato e invece non l'ho fatto. Mi sono impegnato nella campagna elettorale per un partito che ho contribuito a fondare", precisache smentisce anche l'ipotesi che lo vede in lizza per la presidenza della Regione Piemonte per cui si voterà nel 2024: "È la cosa che più mi piacerebbe fare, ma nella vita ho scelto una strada diversa". Quindi elogia la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "una delle risorse migliori che questo Paese ha". Mentre Mario Draghi, aggiunge, "non ...

