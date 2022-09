La mamma di Ciro Grillo in tribunale: "Non ho sentito nulla" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non ho sentito o visto nulla di anomalo". Parvin Tadjk, madre di Ciro Grillo, ha confermato in aula al processo per stupro, che la notte delle presunte violenze sessuali lei, che dormiva nella casa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non hoo vistodi anomalo". Parvin Tadjk, madre di, ha confermato in aula al processo per stupro, che la notte delle presunte violenze sessuali lei, che dormiva nella casa ...

