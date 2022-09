La Juventus tenta di soffiarlo: vuole prenderlo dal Napoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultima sessione di mercato del Napoli è stata praticamente perfetta – non si può dire il contrario fino a questo momento – merito dello straordinario lavoro del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. La squadra a disposizione di Luciano Spalletti è stata rivoluzionata, con alcuni addii dolorosi che, all’inizio, sembravano impossibili da rimpiazzare. Giuntoli, invece, è riuscito a ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi e a costruire comunque una squadra molto forte, che attualmente comanda tanto la classifica di Serie A (insieme all’Atalanta) quanto quella del Gruppo A di Champions League. FOTO: Getty – Napoli Champions LeagueIl lavoro del direttore sportivo del Napoli non è però passato inosservato. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ultima sessione di mercato delè stata praticamente perfetta – non si può dire il contrario fino a questo momento – merito dello straordinario lavoro del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. La squadra a disposizione di Luciano Spalletti è stata rivoluzionata, con alcuni addii dolorosi che, all’inizio, sembravano impossibili da rimpiazzare. Giuntoli, invece, è riuscito a ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi e a costruire comunque una squadra molto forte, che attualmente comanda tanto la classifica di Serie A (insieme all’Atalanta) quanto quella del Gruppo A di Champions League. FOTO: Getty –Champions LeagueIl lavoro del direttore sportivo delnon è però passato inosservato. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ha fatto il punto della situazione in casa, ...

