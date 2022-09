La guerra in Ucraina ha smesso davvero di “fare notizia”? Cosa dicono i dati (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dalle oltre 40mila notizie (quasi 6mila al giorno) della prima settimana di giugno alle appena 12mila (1.700 al giorno) di quella di Ferragosto. La guerra in Ucraina quest’estate ha smesso di “fare notizia”. Complici le elezioni (che ad agosto toccano quota 55mila articoli settimanali, più del triplo di quelli dedicati al conflitto), i dati dicono che i media hanno orientato l’agenda informativa verso altri temi. Da giugno, quando si sono manifestate le prime avvisaglie di una caduta del governo Draghi, sono infatti impegnati a seguire assiduamente le vicende politiche del Paese. L’estate 2022 si è rivelata però più “movimentata” di quanto previsto: l’alluvione nelle Marche o la morte della più longeva reale britannica, la regina Elisabetta, sono solo gli ultimi grandi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dalle oltre 40mila notizie (quasi 6mila al giorno) della prima settimana di giugno alle appena 12mila (1.700 al giorno) di quella di Ferragosto. Lainquest’estate hadi “”. Complici le elezioni (che ad agosto toccano quota 55mila articoli settimanali, più del triplo di quelli dedicati al conflitto), iche i media hanno orientato l’agenda informativa verso altri temi. Da giugno, quando si sono manifestate le prime avvisaglie di una caduta del governo Draghi, sono infatti impegnati a seguire assiduamente le vicende politiche del Paese. L’estate 2022 si è rivelata però più “movimentata” di quanto previsto: l’alluvione nelle Marche o la morte della più longeva reale britannica, la regina Elisabetta, sono solo gli ultimi grandi ...

riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - martaottaviani : Secondo il ministro della Difesa di #Mosca #Shoigu i russi abrevvero perso circa 6.000 soldati in #Guerra mentre l'… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - AnimorLibar : @alto_adige LA DISTRUZIONE DELL'ECONOMIA REALE È IL VERO OBIETTIVO DELLA GUERRA UCRAINA . ANDRANNO AVANTI FINCHÉ NN… - Nadia_hopppe1 : RT @kawary90: Quindi gli #USA hanno potuto fare una guerra per 20 anni in #Afghanistan perché 'Bin Laden' ha ucciso 3000 civili americani,… -