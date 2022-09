La Germania nazionalizza il principale importatore di gas dalla Russia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il governo tedesco diventerà l'azionista di maggioranza del più grande importatore di gas tedesco, la Uniper, nel tentativo di affrontare la crisi energetica causata dalla decisione della Russia di interrompere tutte le forniture... Leggi su europa.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il governo tedesco diventerà l'azionista di maggioranza del più grandedi gas tedesco, la Uniper, nel tentativo di affrontare la crisi energetica causatadecisione delladi interrompere tutte le forniture...

