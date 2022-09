La Germania nazionalizza il gas. Delmastro: “E l’Italia? Due pesi e due misure in Europa” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Germania nazionalizza il gas dopo che il governo tedesco ha deciso di acquistare quote di Uniper diventando, di fatto, così, l‘azionista di maggioranza del più grande importatore di gas del Paese, come annunciato dal precedente azionista di maggioranza Forum. “È salvataggio di Stato? E’ libero mercato? – si chiede, giustamente Andrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d’Italia. – Perché noi dobbiamo strozzare le nostre imprese con la Bolkestein? Perché per ogni intervento di Stato italiano dobbiamo passare sotto le forche caudine della Commissione Europea? Sembra sempre una Europa di due pesi e due misure, a meno di scomodare un mistero di fede o l’imperscrutabilità dei disegni dalla Commissione europea”. “L’argomento sembrerebbe più teologico che politico. Noi – aggiunge ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lail gas dopo che il governo tedesco ha deciso di acquistare quote di Uniper diventando, di fatto, così, l‘azionista di maggioranza del più grande importatore di gas del Paese, come annunciato dal precedente azionista di maggioranza Forum. “È salvataggio di Stato? E’ libero mercato? – si chiede, giustamente Andrea, parlamentare di Fratelli d’Italia. – Perché noi dobbiamo strozzare le nostre imprese con la Bolkestein? Perché per ogni intervento di Stato italiano dobbiamo passare sotto le forche caudine della Commissione Europea? Sembra sempre unadi duee due, a meno di scomodare un mistero di fede o l’imperscrutabilità dei disegni dalla Commissione europea”. “L’argomento sembrerebbe più teologico che politico. Noi – aggiunge ...

