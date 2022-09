La Focaccia di Recco | Questa è la migliore ricetta che abbia mai fatto! (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Focaccia di Recco, la migliore ricetta che abbia mai fatto! In Questa pagina scopriremo come realizzare una Focaccia ligure buonissima ovvero la Focaccia di Recco. La Focaccia dell’omonima città è facile da realizzare: basterà semplicemente seguire senza fretta i passaggi fondamentale. Sarà buonissima, sottile e croccante. La Focaccia di Recco, la migliore ricetta che abbia mai fatto! I pochissimi ingredienti da utilizzare per preparare 2 focacce sono: 180 ml di acqua 6 gr di sale 300 gr di farina di manitoba Crescenza a piacere 26 ml di olio Preparazione dell’impasto Trasferiamo la farina in una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladi, lachemaiInpagina scopriremo come realizzare unaligure buonissima ovvero ladi. Ladell’omonima città è facile da realizzare: basterà semplicemente seguire senza fretta i passaggi fondamentale. Sarà buonissima, sottile e croccante. Ladi, lachemaiI pochissimi ingredienti da utilizzare per preparare 2 focacce sono: 180 ml di acqua 6 gr di sale 300 gr di farina di manitoba Crescenza a piacere 26 ml di olio Preparazione dell’impasto Trasferiamo la farina in una ...

