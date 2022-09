“La fluoxetina fa perdere di efficacia la pillola anticoncezionale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Buongiorno. Sono andata a visita da uno psichiatra per cercare di risolvere dei problemi. Mi ha prescritto la, ma avevo comunicato al medico di fare assunzione dellacontraccettiva. Successivamente sento la mia ginecologa la quale mi dice di interrompere laperché può non farmi assorbire bene la, facendole cosìla sua. Il mio medico di base invece dice che non è vero. Non so davvero cosa fare. Sento parecchi pareri discordanti. Ringrazio in anticipo per il chiarimento. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.