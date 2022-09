La Federal Reserve alza il costo del denaro dello 0,75%. Tassi Usa sui livelli più alti dal 2008 (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Federal Reserve ha alzato i Tassi di interesse statunitensi dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal 2008. Si tratta del quinto rialzo dei Tassi dall’inizio dell’anno e del terzo consecutivo da 75 punti base (il costo del denaro è salito di un quarto di punto in marzo e di mezzo punto in maggio). Si configura così la stretta monetaria più forte dai tempi di Paul Volcker, che guidò la banca centrale americana nella prima metà degli anni ’80 combattendo un’inflazione che aveva raggiunto il 13.5%. Diversi economisti sottolineano però le differenza tra la situazione attuale, con un’inflazione causata in larga misura dai prezzi energetici, e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lahato idi interesse statunitensi0,75% portando ildelin una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal. Si tratta del quinto rialzo deidall’inizio dell’anno e del terzo consecutivo da 75 punti base (ildelè salito di un quarto di punto in marzo e di mezzo punto in maggio). Si configura così la stretta monetaria più forte dai tempi di Paul Volcker, che guidò la banca centrale americana nella prima metà degli anni ’80 combattendo un’inflazione che aveva raggiunto il 13.5%. Diversi economisti sottolineano però le differenza tra la situazione attuale, con un’inflazione causata in larga misura dai prezzi energetici, e lo ...

