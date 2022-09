La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro a Irene Pivetti, indagata per evasione fiscale e riciclaggio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Martedì la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagata per evasione fiscale e riciclaggio, contro il sequestro di quasi 3,5 milioni di euro. Il sequestro era stato disposto lo scorso febbraio dal Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Martedì la seconda sezione penale delladiha respinto il ricorso dei legali dell’ex presidente della Camerapere riciclaggio, contro ildi quasi 3,5di. Ilera stato disposto lo scorso febbraio dal

