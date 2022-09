La Commissione Ue allenta le sanzioni contro la Russia su carbone e fertilizzanti “Per la sicurezza energetica e alimentare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Laeuropea intende ammorbidire leallaper quanto riguarda, prodotti che ne derivano e. In base alle nuove regole le imprese Ue potranno effettuare compravendite oltre ad assicurare e finanziare spedizioni russe verso paesi terzi. Bruxelles spiega che la decisione si è resa necessaria per garantire ladell’Unione e di paesi terzi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. “L’ Ue è impegnata a fare in modo che le suenon colpiscano il commercio di articoli critici verso paesi terzi in tutto il mondo”, ha affermato il portavoce dellaDaniel Ferrie, aggiungendo che la revisione è importante per i prodotti agroalimentari, incluse le sostanze chimiche ...