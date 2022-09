(Di mercoledì 21 settembre 2022) È in arrivo un bando per promuovere e sostenere le eccellenze dellae della pasticceria italiana. Vi raccontiamo qui la storia di una famiglia che grazie ai finanziamenti pubblici,a fondo perduto, ha fatto prosperare la propria attività.

L'Eco di Bergamo

"Un'estatedopo due anni di pandemia ma con molte ombre per le imprese a causa dei rincari ... Luci e ombre anche dal mondo dellaitaliano, dai ristoranti alle gelaterie ai bar, che ...... Russia e Ucraina sono grandi fornitori del mercato mondiale dei cereali , e l'Ue importa... dalla distribuzione al packaging, dal retail ai servizi di, fino al consumo privato delle ... La buona ristorazione passa anche dai bandi e dalla finanza agevolata - guarda il video MESTRE - Il centro commerciale Porte di Mestre ricomincia dall’ingresso. Ovvero da Porta Marghera, che sarà trasformato in una terrazza con giardino verticale e spazi per ...È in arrivo un bando per promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana. Vi raccontiamo qui la storia di una famiglia che grazie ai finanziamenti pubblici, anche ...