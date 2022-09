La bomba Putin: il videocommento di Dario Fabbri sul discorso alla nazione del presidente russo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il direttore della rivista Domino Dario Fabbri commenta con Open il discorso alla nazione russa di Vladimir Putin. Fabbri spiega che siamo davanti a una nuova svolta nella guerra in Ucraina: dopo questo passaggio difficilmente si potrà negare che si tratta di un conflitto. In difficoltà sul terreno, la Russia prova a rispondere così alle vittorie ucraine sul campo. su Open Leggi anche: E il prezzo del gas vola dopo il discorso di Putin: oltre 200 euro al Mwh. Crolla l’euro Anche Shoigu in tv dopo Putin, il ministro della Difesa sulla mobilitazione: «In campo 300 mila soldati riservisti» Il discorso di Putin: «Mobilitazione militare parziale, l’Occidente vuole distruggerci». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il direttore della rivista Dominocommenta con Open ilrussa di Vladimirspiega che siamo davanti a una nuova svolta nella guerra in Ucraina: dopo questo passaggio difficilmente si potrà negare che si tratta di un conflitto. In difficoltà sul terreno, la Russia prova a rispondere così alle vittorie ucraine sul campo. su Open Leggi anche: E il prezzo del gas vola dopo ildi: oltre 200 euro al Mwh. Crolla l’euro Anche Shoigu in tv dopo, il ministro della Difesa sulla mobilitazione: «In campo 300 mila soldati riservisti» Ildi: «Mobilitazione militare parziale, l’Occidente vuole distruggerci». ...

