Kvaratskhelia ha riportato indietro il linguaggio calcistico | ha rispolverato la parola dribbling

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) I giornali oramai hanno una sezione concernente: ogni giorno questa casella va riempita di nuove notizie, foto, vide, aneddoti… Sembra che per esistere alcuni addetti ai lavori debbano parlare del georgiano per uscire dal loro anonimato: ultimo in ordine di tempo – non proprio illuminante – l’attaccante Serena… A fermare questa profluvio di commenti giunge ora un dato ufficiale incontrovertibile: Kvara è primo in serie A pertentati.è unaquasi antica rapportata a questo calcio odierno: sono sicuro che se si facesse un sondaggio tra ventenni pochi ne saprebbero definire l’esatto senso: quando ero ragazzo ilera un’attitudine che soprattutto le ali dovevano possedere naturalmente. I Claudio Sala, i Conti, i Causio, i Donadoni, erano i maestri di questo ...