"Kobe – Una storia italiana", su Amazon Prime il documentario che racconta il legame di Bryant con l'Italia

È da pochi giorni su Amazon Prime il docufilm "Kobe – Una storia italiana" che racconta l'anima italiana del cestista statunitense Kobe Bryant scomparso all'età di 41 anni per un incidente in elicottero. Kobe era il figlio di Joe Bryant che come molti sanno giocò in Italia alla Sebastiani Rieti (dall' '84 all' '86), alla Viola Reggio Calabria (nella stagione 1986-87), all'Olimpia Pistoia (1987-89) ed alla Pallacanestro Reggiana (fino al 1991). In quel viaggio in Italia Kobe lo segui con tutta la famiglia e maturò nel nostro Paese la volontà di essere un giocatore di alto livello nell''NBA. Ed è commovente questo racconto-background perché ci racconta come una delle ...

