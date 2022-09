Kim Kardashian, la nuova villa da sogno (che fu di Cindy Crawford): ecco quanto vale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una villa da sogno in uno dei posti più paradisiaci di Malibù. Kim Kardashian si è aggiudicata una nuova casa, che in passato era appartenuta alla top model Cindy Crawford . Prezzo d'acquisto: 70,4 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Unadain uno dei posti più paradisiaci di Malibù. Kimsi è aggiudicata unacasa, che in passato era appartenuta alla top model. Prezzo d'acquisto: 70,4 ...

