Juventus, Sacchi: “Allegri nega il merito e lo spettacolo. O vinci non ti resta che piangere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arrigo Sacchi è intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per dire la sua sul momento difficile della Juventus di Massimiliano Allegri: “E’ un grande allenatore, grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo i successi del passato, ma la Juve vive momenti difficili da qualche anno”, ha dichiarato l’ex allenatore del Milan. “Allegri si basa su giocatori di gran classe che devono sostituire il gioco collettivo – ha proseguito Sacchi -. Ora inoltre sono venuti meno uomini di grande carattere, come Chiellini o lo stesso Bonucci. Ad Allegri non interessano le emozioni e la bellezza, ma così facendo nega il merito e nega lo spettacolo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arrigoè intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per dire la sua sul momento difficile delladi Massimiliano: “E’ un grande allenatore, grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo i successi del passato, ma la Juve vive momenti difficili da qualche anno”, ha dichiarato l’ex allenatore del Milan. “si basa su giocatori di gran classe che devono sostituire il gioco collettivo – ha proseguito-. Ora inoltre sono venuti meno uomini di grande carattere, come Chiellini o lo stesso Bonucci. Adnon interessano le emozioni e la bellezza, ma così facendoillo. ...

