Juventus, la Curva Sud contro Bonucci: “non è mai stato un leader e mai lo sarà” | FOTO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è sicuramente un buon momento per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è reduce da alcune prestazioni altalenanti, in più la tensione con l’allenatore Massimiliano Allegri è sempre più evidente. Il calciatore è rimasto in panchina contro il Monza per scelta tecnica e la nuova rottura sembra inevitabile. Il rapporto tra i due non è sempre stato idilliaco, adesso sembra essere arrivato il momento delle scelte. Allegri potrebbe essere esonerato anche per il rapporto con i calciatori, Bonucci è il caso eclatante ma anche con Di Maria la situazione non sembra essere tranquilla. I tifosi bianconeri hanno deciso di prendere posizione e non hanno risparmiato un attacco proprio a Bonucci. “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è sicuramente un buon momento per Leonardo. Il difensore dellaè reduce da alcune prestazioni altalenanti, in più la tensione con l’allenatore Massimiliano Allegri è sempre più evidente. Il calciatore è rimasto in panchinail Monza per scelta tecnica e la nuova rottura sembra inevitabile. Il rapporto tra i due non è sempreidilliaco, adesso sembra essere arrivato il momento delle scelte. Allegri potrebbe essere esonerato anche per il rapporto con i calciatori,è il caso eclatante ma anche con Di Maria la situazione non sembra essere tranquilla. I tifosi bianconeri hanno deciso di prendere posizione e non hanno risparmiato un attacco proprio a. “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ...

sportface2016 : #Juventus, Curva Sud contro #Bonucci: 'Scene ridicole, non è mai stato un leader' - GoalItalia : La Curva Sud della Juve attacca Bonucci: 'Non è mai stato un leader' ???? - tvdellosport : Duro comunicato della Curva Sud della Juventus???? In un momento complicato per il club bianconero, dopo la sconfi… - CalcioWeb : E' sempre più alta la tensione in casa #Juventus: il comunicato della Curva Sud, nel mirino anche #Bonucci | FOTO - Damianodanny1 : BONUCCI MAI STATO LEADER MAI LO SARA CURVA JUVENTUS ATTACCA ATTEGGIAMENTO ALCUNI GIOCATORI ASSISTENDO SCENE… -