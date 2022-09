Juventus, Gazzetta: “L’infermeria si svuota la squadra riparte” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Juventus mette sul banco i rientri che possono dare la svolta alla squadra. “Oggi la Juventus torna ad allenarsi alla Continassa, senza i 14 giocatori chiamati nelle varie nazionali, dagli azzurri Bonucci e Gatti ai brasiliani Danilo e Bremer (alla prima convocazione con la Seleçao). Max Allegri si ritroverà così con pochi intimi, anche perché tra chi non è partito per i ritiri in giro per il mondo è nutrita la componente degli infortunati. Lasciando stare i lungodegenti Kaio Jorge, Aké, Pogba e Chiesa, la sosta sarà l’occasione per recuperare Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Per tutti e tre l’obiettivo è essere abili e arruolati domenica 2 ottobre per la sfida contro il Bologna, al ritorno ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lalamette sul banco i rientri che possono dare la svolta alla. “Oggi latorna ad allenarsi alla Continassa, senza i 14 giocatori chiamati nelle varie nazionali, dagli azzurri Bonucci e Gatti ai brasiliani Danilo e Bremer (alla prima convocazione con la Seleçao). Max Allegri si ritroverà così con pochi intimi, anche perché tra chi non è partito per i ritiri in giro per il mondo è nutrita la componente degli infortunati. Lasciando stare i lungodegenti Kaio Jorge, Aké, Pogba e Chiesa, la sosta sarà l’occasione per recuperare Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Per tutti e tre l’obiettivo è essere abili e arruolati domenica 2 ottobre per la sfida contro il Bologna, al ritorno ...

