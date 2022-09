Juventus, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un momento difficilissimo, quello che sta attraversando la Juventus. I bianconeri, sconfitti nell'ultima gara di campionato dal Monza, hanno chiuso il proprio mese di settembre senza vittorie: soltanto due pareggi (contro Fiorentina e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un momento difficilissimo, quello che sta attraversando la. I bianconeri, sconfitti nell'ultima gara di campionato dal Monza, hanno chiuso il proprio mese di settembre senza vittorie: soltanto due pareggi (contro Fiorentina e...

marcoconterio : ?? ? ? Duro comunicato dei tifosi della #Juventus nei confronti di Leonardo Bonucci: 'Scene ridicole da chi si erge… - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - capuanogio : Sconcerti svela il contenuto di una chiacchierata con #Allegri. La sintesi: - La #Juventus è stata pensata diversa… - PiaServidio : @juventusfc @JuventusTV Si diceva 'la Juventus e di chi la ama'ma a chi non poteva stare senza l'avete cacciata. #dybalatornaallajuve - PiaServidio : @juventusfc Si diceva 'la Juventus e di chi la ama'ma a chi non poteva stare senza l'avete cacciata. #dybalatornaallajuve -