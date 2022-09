Juventus | allenamento congiunto a Vinovo con la squadra Next Gen

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono ripresi nella giornata odierna gli allenamenti delladi Massimiliano Allegri, dopo la pesanti sconfitte contro il Monza e il Benfica in Champions League. Finita al centro delle critiche dopo i pessimi risultati di inizio stagione, labianconera inizia a preparare la prossima sfida di campionato che la vedrà impegnata in casa contro il Bologna del neo arrivato Thiago Motta, domenica 2 ottobre alle 20.45, nell’ottava giornata di Serie A. Alla ripresa non erano presenti ben 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero gli argentini Di Maria e Paredes, i brasiliani Bremer e Danilo, il colombiano Cuadrado, gli italiani Bonucci, Gatti, Fagioli, Miretti, i serbi Kostic e Vlahovic, i polacchi Milik e Szczesny e l’americano Mckennie. Lanon ha lavorato come al solito alla Continassa, ma al Training ...

Come riporta il sito ufficiale della Juve "non, come sempre accade, alla Continassa, ma al Training Center di Vinovo per un allenamento congiunto con i giovani bianconeri della Next Gen, principalmente incentrato sulla parte atletica."