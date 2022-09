Juventus | Allegri a rischio | la decisione nelle mani del CdA

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la sconfitta di Monza la panchina ditraballa. L’ottavo posto in campionato e le due sconfitte nel girone di Champions League non sono certo risultati accettabili per lae la contestazione dei tifosi è solo l’ultima dimostrazione. Le voci di un possibile esonero disi susseguono ormai da settimane, ben prima della disfatta di domenica scorsa. Non c’è solo il lato sportivo da considerare ma anche quello economico, visto che il tecnico livornese ha un contratto da 7 milioni a stagione fino al 2025. Per questa ragione Andrea Agnelli e John Elkann, secondo la pagina sportiva del QS, sembra vogliano lasciare la devisione in mano al CdA, poichè sarebbero gli azionisti a dover far fronte ai costi di un possibile esonero.Esonero L’esonero sarebbe ...

