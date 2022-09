(Di mercoledì 21 settembre 2022) Qualcosa cambierà. Presto o tardi, anche a livello dirigenziale. In casaè tempo di riflessioni, non soltanto per quel che...

GoalItalia : 'Il Bayern è un salto di qualità, la Juve ha meno ambizione di vincere la Champions' #DeLigt torna a parlare del su… - cmdotcom : #Juve, torna l'idea di un ds: tutto sulla strategia bianconera. E #Cherubini... - FilippoLaBua1 : RT @GoalItalia: 'Il Bayern è un salto di qualità, la Juve ha meno ambizione di vincere la Champions' #DeLigt torna a parlare del suo trasfe… - junews24com : Pavard Juve, torna di moda il difensore? Qual è la situazione - - joseph_zanetti : @nonvedogioie Purtroppo torna sicuro. Aspettava il momento in cui c’era da ricostruire. Non sarebbe carino se il Mi… -

...impossibile pensare a un suo ritorno dopo quella sera all'Allianz Stadium e invece Bonuccia ...che testimoniavano come lo stesso giocatore sapesse di doversi riconquistare il popolo della. ...Commenta per primo Benjamin Pavard è un nome chedi moda per la Juventus , che prima o poi dovrà iniziare a mettere mano seriamente al reparto ... La, però, ha il dovere almeno di provarci.Qualcosa cambierà. Presto o tardi, anche a livello dirigenziale. In casa Juve è tempo di riflessioni, non soltanto per quel che riguarda la gestione tecnica, con Max Allegri comunque destinato a resta ...Il roccioso difensore olandese Matthijs De Ligt, acquistato in estate dal Bayern Monaco per quasi 60 milioni, torna a commentare il suo addio alla Juv ...