Juve, si cerca un nuovo direttore sportivo: tre i nomi papabili (Di mercoledì 21 settembre 2022) Juve in cerca di un nuovo direttore sportivo: tre nomi sulla lista dei papabili candidati a ricoprire questa carica La Juve che starebbe pensando di cambiare ruolo a Cherubini ruolo facendolo passare a direttore generale. A quel punto, stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri andrebbero in cerca di un direttore sportivo da campo, con tre nomi nella lista: Tare, Giuntoli e Petrachi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)indi un: tresulla lista deicandidati a ricoprire questa carica Lache starebbe pensando di cambiare ruolo a Cherubini ruolo facendolo passare agenerale. A quel punto, stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri andrebbero indi unda campo, con trenella lista: Tare, Giuntoli e Petrachi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TrxpQueej4L : La Juve scende in b per calciopoli? Ci siamo La dirigenza aumenta i prezzi a dismisura per farci vedere una squadra… - paterno_carlo : Il Giornale - La Juve cerca un ds? I bianconeri avrebbero contattato Petrachi magari tornasse Conte e Petracchi sar… - Ledbowski : @Horseman003 ma io sono totalmente convinto di quello che ho scritto sopra. Sia su Sarri, sia su Allegri. ma è un m… - ilbianconerocom : Juve, l'indiscrezione: 'Si cerca un nuovo DS, contattato Petrachi. E può portare Conte' -