Juve | Sacchi | «Allegri nega il merito e lo spettacolo»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Arrigocommenta la situazione diin casa: «O vinci o non ti resta che piangere. E adesso lapiange» Arrigo, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, commenta la situazione dellantus e di Massimilianoin particolare. Di seguito le sue parole. «Grande allenatore, grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo i successi del passato, ma lavive momenti difficili da qualche anno.si basa su giocatori di gran classe che devono sostituire il gioco collettivo. Ora inoltre sono venuti meno uomini di grande carattere, come Chiellini o lo stesso Bonucci. Adnon interessano le ...

