Juve, Bremer non è al 100%: fastidio al ginocchio ma non se l'è sentita di dire no al Brasile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Bremer si gode la prima chiamata della nazionale brasiliana, ma la sua lontananza dall'Italia desta qualche preoccupazione in casa Juventus,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022)si gode la prima chiamata della nazionale brasiliana, ma la sua lontananza dall'Italia desta qualche preoccupazione in casantus,...

cmdotcom : #Juve, #Bremer non è al 100%: fastidio al ginocchio ma non se l'è sentita di dire no al Brasile - justkale25 : RT @MatthijsPog: ?? Juve in ansia per Bremer: il brasiliano, infatti, da qualche settimana gioca con un fastidio sotto il ginocchio sinistro… - junews24com : Bremer Juve, bianconeri in ansia per il centrale: svelato il motivo! - eccheppalle2 : @Swaffle_7 Milan Juve senza Bremer e Di Maria - MatthijsPog : RT @cmdotcom: #Juve, #Bremer non è al 100%: fastidio al ginocchio ma non se l'è sentita di dire no al Brasile -