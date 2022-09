Jonathan Thompson, il valletto di Carlo III è già un sex symbol (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II ha attirato un’attenzione mediatica senza precedenti. Tutto ai funerali di Sua Maestà è stato il massimo elogio della monarchia britannica, che si appresta a seguire per la prima volta dopo 70 anni la guida di un altro Sovrano. Ma tra lacrime, polemiche e gaffe non è passata inosservata la presenza di Jonathan Thompson, valletto di Re Carlo III nonché guardia del corpo più anziana della compianta Elisabetta, uomo dalla bellezza lampante che si è già guadagnato il titolo di sex symbol. Jonathan Thompson, l’affascinante valletto di Re Carlo III Alto, fisico statuario e viso accattivante. Non poteva di certo passare inosservato Jonathan Thompson, Maggiore del 5° ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II ha attirato un’attenzione mediatica senza precedenti. Tutto ai funerali di Sua Maestà è stato il massimo elogio della monarchia britannica, che si appresta a seguire per la prima volta dopo 70 anni la guida di un altro Sovrano. Ma tra lacrime, polemiche e gaffe non è passata inosservata la presenza didi ReIII nonché guardia del corpo più anziana della compianta Elisabetta, uomo dalla bellezza lampante che si è già guadagnato il titolo di sex, l’affascinantedi ReIII Alto, fisico statuario e viso accattivante. Non poteva di certo passare inosservato, Maggiore del 5° ...

