Joe Biden nomina Lynne Tracy ambasciatrice Usa in Russia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che intende nominare Lynne M. Tracy come nuovo ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Russia. "Oggi, il presidente Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di nominare le seguenti persone per servire come leader chiave nella sua amministrazione... Lynne M. Tracy, nominata come ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Federazione Russa", si legge in una dichiarazione della Casa Bianca. L'attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John J. Sullivan, nominato dall'ex presidente Donald ...

