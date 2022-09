Ivory Dentin Graft™ | il primo e unico innesto di dentina | riceve il marchio CE

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022)Graft crea una nuova categoria dia come sostituti daper riparare e rigenerare la massa ossea. KEFAR SAVA, Israele, 21 settembre 2022 /PRNewswire/Sviluppato daGraft Ltd., l'è un nuovodia. Questo materiale è stato progettato su misura per l'uso in procedure dentali basate sui vantaggi degli innesti dia autologhi, documentati e comprovati in anni di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Matrice organica attiva,Graft conserva la forma naturale dellaa suina da cui deriva, così come la matrice proteica.Graft ...