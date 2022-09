Italia, Scamacca lo rivela: sull’esperienza in Premier League (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’ultima sessione di calciomercato il West Ham ha prelevato dal Sassuolo Gianluca Scamacca. Il club londinese ha versato 36 milioni di euro nelle casse neroverdi, dimostrando di voler puntare sul giovane prospetto della Nazionale. In occasione del ritiro degli Azzurri, Scamacca ha rilasciato un intervista ai canali social della Nazionale, durante la quale gli è stato domandato del suo inizio di stagione a Londra. “L’ambientamento sta andando bene, il gruppo è un gruppo tranquillo, disponibile, è stato molto facile“ dice l’attaccante mostrandosi ottimista nonostante debba ancora convincere tutti in Premier League. Scamacca Italia Intervista Il classe ’99 si dice contento di ritornare a vestire la maglia della Nazionale: “Il gruppo si sta formando, ci sono anche tanti ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’ultima sessione di calciomercato il West Ham ha prelevato dal Sassuolo Gianluca. Il club londinese ha versato 36 milioni di euro nelle casse neroverdi, dimostrando di voler puntare sul giovane prospetto della Nazionale. In occasione del ritiro degli Azzurri,ha rilasciato un intervista ai canali social della Nazionale, durante la quale gli è stato domandato del suo inizio di stagione a Londra. “L’ambientamento sta andando bene, il gruppo è un gruppo tranquillo, disponibile, è stato molto facile“ dice l’attaccante mostrandosi ottimista nonostante debba ancora convincere tutti inIntervista Il classe ’99 si dice contento di ritornare a vestire la maglia della Nazionale: “Il gruppo si sta formando, ci sono anche tanti ...

sportface2016 : #Italia #Nazionale #NationsLeague | #Frattesi e #Scamacca concordano: “Con l’Inghilterra sarà durissima” - TuttoMercatoWeb : Italia, Scamacca: 'A Londra va bene. Ibra il mio modello, ma non è facile giocare come lui' - CorSport : #Immobile, #Scamacca e #Gnonto: #Mancini studia l'attacco anti-#Inghilterra ?? - silviodifede : Scamacca a Gennaio è già con le valigie in Italia. #EVEWHU - sassuolonews : Italia convocati: 0 giocatori del Sassuolo, ok Raspadori e Scamacca -