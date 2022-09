Italia, Immobile: «Ho ancora tanto da dare, gli altri non possono decidere del mio ritiro» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole del bomber azzurro e della Lazio, Ciro Immobile in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. Di seguito le sue parole. ritiro – «Dobbiamo mettere un freno. Ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio ritiro. Grazie anche al club ho deciso che avevo ancora tanto da dare. Il Mondiale è lontano, l’età avanza certo, ma se la mia condizione sarà questa so che potrò dare ancora qualcosa». PENSIERI A RIGUARDO – «Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche molto forti. Sono due cose che ti segnano. Io, però, col ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le parole del bomber azzurro e della Lazio, Ciroin conferenza stampa dalazzurro di Coverciano Ciroha parlato in conferenza stampa dalazzurro di Coverciano. Di seguito le sue parole.– «Dobbiamo mettere un freno. Ho capito che non potevano essere glidel mio. Grazie anche al club ho deciso che avevoda. Il Mondiale è lontano, l’età avanza certo, ma se la mia condizione sarà questa so che potròqualcosa». PENSIERI A RIGUARDO – «Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche molto forti. Sono due cose che ti segnano. Io, però, col ...

