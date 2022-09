Italia, cambio di gerarchie in vista: coinvolto anche Meret (Di mercoledì 21 settembre 2022) In vista delle amichevoli che la nazionale Italiana giocherà il ct Mancini ha previsto delle modifiche nelle gerarchie di alcuni ruoli, tra queste quella dei portieri, nel quale Meret è protagonista. FOTO GETTY – Alex Meret, Italia Il Corriere del Mezzogiorno ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe Meret passare a vice-Donnarumma: “Meret ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. Un percorso che gli ha fatto scalare le gerarchie, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario. Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Indelle amichevoli che la nazionalena giocherà il ct Mancini ha previsto delle modifiche nelledi alcuni ruoli, tra queste quella dei portieri, nel qualeè protagonista. FOTO GETTY – AlexIl Corriere del Mezzogiorno ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbepassare a vice-Donnarumma: “ha Donnarumma sulla sua strada in Nazionale ma stavolta è arrivato a Coverciano con le certezze della tanto agognata continuità da titolare conquistata al Napoli. Un percorso che gli ha fatto scalare le, oggi dopo Donnarumma in Nazionale c’è lui, davanti alle new entry Provedel e Vicario. Dopo tanta precarietà, per Alex si vede finalmente la luce in campo con le sue ottime ...

