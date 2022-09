ISPRA con sede a Roma: Concorso per 1 Ricercatore di III Livello (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Ricercatore III Livello. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di Ricercatore III Livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) e sede di lavoro presso l'ISPRA sede di Roma. (Bando n. ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeIII. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale diIII- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione fissata al 31 dicembre 2023) edi lavoro presso l'di. (Bando n. ...

