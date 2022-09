Inter | da LeoVegas News 3 milioni all’anno fino al 2025

(Di mercoledì 21 settembre 2022) I dettagli dell’accordo traNella giornata di ieri l’ha annunciato la partnership conche sarà Infotainment Partner del club nerazzurro per i prossimi tre anni. Nella giornata odierna, il portale specializzato Calcio e Finanza, ha svelato le cifre dell’accordo. La partnership tra il club nerazzurro eavrebbe un valore pari a circa tredi euro a stagioneal, per un totale di 9. Il logo dell’azienda partner apparirà sui LED a bordocampo e sul Maxischermo, e al Suning Training Centre di Appiano Gentile. L'articolo proviene damagazine.

