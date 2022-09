“Inginocchiati o sparo” | la voce di Accorsi usata dalla Lega nell’incredibile spot contro il PD sul caso Ruberti | VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sta facendo molto discutere un duro cortometraggio pubblicatoin vista degli ultimi giorni di campagna elettorale, il classico momento in cui la tendenza è quella di non risparmiare colpi. Il filmato non è altro che la parodica ricostruzione della vicenda di Albino, l’ormai noto ex-capo gabinetto del sindaco dem di Roma Roberto Gualtieri, che si è dimesso a seguito della pubblicazione di unche lo ritraeva mentre urlava gravi minacce in strada a Frosinone. IL CORTOMETRAGGIO CHE IMBARAZZA IL PD. “TRATTO DA UNA STORIA VERA…” pic.twitter.com/zwKXo2aPMK —– Salvini Premier (@Salvini) September 20, 2022 Lodellail Pd con ladi. Nel mirino ...

'Inginocchiati o sparo': la voce di Accorsi usata dalla Lega nell'incredibil… 'Inginocchiati o sparo': la voce di #Accorsi usata dalla #Lega 'Inginocchiati o ti sparo'. Il video della Lega che sbugiarda il Pd Metodo (?) pd-dem : 'inginocchiati o sparo !'?? . Un elettore piddino 'dubbioso' sulla scelta elettorale, farà bene… 'Inginocchiati o ti sparo'. Il video della Lega che sbugiarda il Pd

Quindi meglio evitare scontri, perché altrimenti si scoprirebbe che, al di là dei proclami, la violenza abita a sinistra, lì stanno quelli dell'o ti. Le cartoline campane che ci ...... che si è dimesso dopo la pubblicazione di un filmato de "il Foglio" in cui gridava in strada, a Frosinone, minacce pesantissime: "o ti". Il video è stato introdotto dalla ...Il Carroccio commissiona uno spot elettorale in cui si riproduce l'audio della lite in cui l'ex capo gabinetto del sindaco di Romna, minacciava alcuni ...Un cortometraggio di due minuti scarsi prodotto dalla Lega per denunciare e ricordare le storture del Pd che oggi grida alla minaccia democratica ...