Incidente tra due auto a Spirano, code lungo la Francesca (Di mercoledì 21 settembre 2022) Spirano. Ha provocato code e disagi alla circolazione stradale l'Incidente avvenuto mercoledì mattina lungo la strada Francesca, nel territorio di Spirano. La dinamica del sinistro, avvenuto alle 7.40 all'altezza della clinica veterinaria, è ancora da chiarire. Due i mezzi coinvolti e due i feriti, anche se in modo non grave. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Urgnano.

