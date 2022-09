In Italia i malati di Alzheimer sono un milione e mezzo (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - L'85% degli oltre 55 milioni di persone che nel mondo vivono con la demenza potrebbero non ricevere le cure adeguate dopo aver ricevuto la diagnosi. Lo rivela il Rapporto Mondiale Alzheimer 2022, intitolato "La vita dopo la diagnosi: trattamento, cura e supporto" e redatto in collaborazione con la McGill University di Montreal in Canada. Il Rapporto, diffuso in Italia dalla Federazione Alzheimer Italia, rappresentante per il nostro Paese di ADI - Alzheimer's Disease International, si concentra dunque sulla necessità di potenziare e rendere accessibili tutti quei servizi essenziali di trattamento, cura e supporto in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con demenza, compresi i trattamenti farmacologici e non farmacologici, il caregiving, il supporto per le attività della vita ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - L'85% degli oltre 55 milioni di persone che nel mondo vivono con la demenza potrebbero non ricevere le cure adeguate dopo aver ricevuto la diagnosi. Lo rivela il Rapporto Mondiale2022, intitolato "La vita dopo la diagnosi: trattamento, cura e supporto" e redatto in collaborazione con la McGill University di Montreal in Canada. Il Rapporto, diffuso indalla Federazione, rappresentante per il nostro Paese di ADI -'s Disease International, si concentra dunque sulla necessità di potenziare e rendere accessibili tutti quei servizi essenziali di trattamento, cura e supporto in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con demenza, compresi i trattamenti farmacologici e non farmacologici, il caregiving, il supporto per le attività della vita ...

stop_fake_news_ : In Italia i malati di Alzheimer sono un milione e mezzo: AGI - L'85% degli oltre 55 milioni di persone che nel mond… - chiccomassetti : RT @inblu2000it: #Alzheimer, 1 milione mezzo i malati in Italia L'intervista al dottor Andrea Pilotto, ricercatore presso l’@unibs_officia… - laura_ravazzoni : RT @anteasnazionale: Giornata Mondiale dell’Alzheimer. “In Italia 600 mila persone sono malate di Alzheimer e si raggiunge 1 milione con qu… - anteasnazionale : Giornata Mondiale dell’Alzheimer. “In Italia 600 mila persone sono malate di Alzheimer e si raggiunge 1 milione con… - sulsitodisimone : In Italia i malati di Alzheimer sono un milione e mezzo -