Agenzia askanews

Dieci mesi dopo la morte di una lupa artica di 16 anni di nome Maya in uno zoo dellasettentrionale, è nata una nuova "Maya" grazie alla clonazione. Utilizzando un cane beagle come vettore gestazionale, la Sinogene Biotechnology, con sede a Pechino, ha dichiarato di aver clonato ...... in Coppa Davis Dico solo questo: quando la Nazionale di Davis venivain campo e ... Circa 35 anni fa quando questi grandi marchi, Nike e Adidas, si sono inseriti bene ine in Asia. Noi ... In Cina presentata Maya, il primo lupo artico clonato al mondo Roma, 21 set. (askanews) - Dieci mesi dopo la morte di una lupa artica di 16 anni di nome Maya in uno zoo della Cina settentrionale, è nata una nuova "Maya" grazie alla clonazione. Utilizzando un cane ...Buongiorno, e bentornati su AmericaCina, la newsletter con cui ogni giorno proviamo a spiegarvi mosse e obiettivi delle grandi potenze globali. Oggi è un giorno importante nel conflitto ucraino: Vladi ...