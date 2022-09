Libero Tecnologia

Dieci mesi dopo la morte di una lupa artica di 16 anni di nome Maya in uno zoo dellasettentrionale, è nata una nuova "Maya" grazie alla clonazione. Utilizzando un cane beagle come vettore gestazionale, la Sinogene Biotechnology, con sede a Pechino, ha dichiarato di aver clonato ...... in Coppa Davis Dico solo questo: quando la Nazionale di Davis venivain campo e ... Circa 35 anni fa quando questi grandi marchi, Nike e Adidas, si sono inseriti bene ine in Asia. Noi ... In Cina presentata Maya, il primo lupo artico clonato al mondo AEHRA, il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma, mostra in anteprima le immagini del suo SUV che verrà presentato ufficialmente il prossimo mese. (ANSA) ...BENEVENTO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento che lo ha scelto per sostituire l’esonerato Fabio Caserta. La società sannita annuncia in una nota di “a ...