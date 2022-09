In Basilicata gas gratis ai lucani dalla prossima bolletta: la “rivoluzione” della giunta di centrodestra (Di mercoledì 21 settembre 2022) A giugno era stato siglato l’accordo tra la Regione Basilicata e le compagnie energetiche che estraggono nel territorio lucano, dove vi è il più grande impianto petrolifero d’Europa. Ad agosto era stata approvata la “legge Bardi”, dal nome del presidente di centrodestra della Regione, Vito Bardi, che azzerava la componente gas presente in bolletta, che vale in media almeno il 50% del totale. La legge che darà il “gas gratis a tutti i lucani” si applica a tutti i residenti in Basilicata e agli enti pubblici regionali. Gas gratis. l’approvazione della giunta Oggi è stato approvato dalla giunta regionale di Basilicata il “Disciplinare di attuazione di attuazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) A giugno era stato siglato l’accordo tra la Regionee le compagnie energetiche che estraggono nel territorio lucano, dove vi è il più grande impianto petrolifero d’Europa. Ad agosto era stata approvata la “legge Bardi”, dal nome del presidente diRegione, Vito Bardi, che azzerava la componente gas presente in, che vale in media almeno il 50% del totale. La legge che darà il “gasa tutti i” si applica a tutti i residenti ine agli enti pubblici regionali. Gas. l’approvazioneOggi è stato approvatoregionale diil “Disciplinare di attuazione di attuazione ...

oss_romano : #16settembre #Atlante FUGA DI #GAS?? Una crisi annunciata. Cause ed effetti della crisi. Misure Ue in vista dell'inv… - notizieloc : Basilicata: Approvato Disciplinare “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” - - FebeDiCencrea : RT @VitoBardi: #Basilicata, ok al disciplinare del 'gas gratis a tutti i lucani': sconto dalla prossima bolletta. Ecco i criteri di conces… - Donato94304723 : RT @VitoBardi: #Basilicata, ok al disciplinare del 'gas gratis a tutti i lucani': sconto dalla prossima bolletta. Ecco i criteri di conces… - VitoBardi : #Basilicata, ok al disciplinare del 'gas gratis a tutti i lucani': sconto dalla prossima bolletta. Ecco i criteri… -