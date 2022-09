Immobile “Sempre pronto per la maglia azzurra” (Di mercoledì 21 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Per me questa maglia rappresenta tutto e penso debba essere lo stesso per chi vuole fare questo mestiere e giocare a calcio. Ci sono stati momenti di forte delusione, ma anche momenti di grande emozione come l'Europeo, fino a quando il mister e l'Italia avranno bisogno di me, io sarò a disposizione. C'è il sogno di riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa”. Lo ha detto l'attaccante Ciro Immobile dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara in programma venerdì prossimo a Milano contro l'Inghilterra e valida per la Nations League. “Giocando col club mi sono reso conto di poter dare ancora qualcosa alla Nazionale, anche se so che passerà ancora del tempo prima del prossimo Mondiale e del prossimo Europeo – ha aggiunto Immobile -. Le critiche sui social? So che fanno parte del nostro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Per me questarappresenta tutto e penso debba essere lo stesso per chi vuole fare questo mestiere e giocare a calcio. Ci sono stati momenti di forte delusione, ma anche momenti di grande emozione come l'Europeo, fino a quando il mister e l'Italia avranno bisogno di me, io sarò a disposizione. C'è il sogno di riportare l'Italia sul tetto del mondo e d'Europa”. Lo ha detto l'attaccante Cirodal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara in programma venerdì prossimo a Milano contro l'Inghilterra e valida per la Nations League. “Giocando col club mi sono reso conto di poter dare ancora qualcosa alla Nazionale, anche se so che passerà ancora del tempo prima del prossimo Mondiale e del prossimo Europeo – ha aggiunto-. Le critiche sui social? So che fanno parte del nostro ...

