Immobile : " Ho ancora tanto da dare, il Mondiale è lontano ma se sto in condizione potrò dare ancora qualcosa " (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Coverciano è il giorno di Ciro Immobile che ha parlato con i giornalisti nel terzo giorno di raduno, queste le sue parole : "Ho dovuto mettere un freno a tutto quanto accaduto dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio ritiro. Grazie anche al club ho deciso che avevo ancora tanto da dare. Il Mondiale è lontano, l'età avanza certo, ma se la mia condizione sarà questa so che potrò dare ancora qualcosa". Perché avevi pensato al ritiro?" Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche molto forti. Sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Coverciano è il giorno di Ciroche ha parlato con i giornalisti nel terzo giorno di raduno, queste le sue parole : "Ho dovuto mettere un freno a tutto quanto accaduto dopo la mancata qualificazione al. Ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio ritiro. Grazie anche al club ho deciso che avevoda. Il, l'età avanza certo, ma se la miasarà questa so che". Perché avevi pensato al ritiro?" Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione ale per le critiche molto forti. Sono ...

Mov5Stelle : Con il mutuo salva casa consentiremo il riacquisto dell’immobile tramite mutui a lungo termine, agevolati dallo Sta… - zazoomblog : Italia Immobile: «Ho ancora tanto da dare gli altri non possono decidere del mio ritiro» - #Italia #Immobile:… - NapoliAddict : Italia, Immobile: «Ho ancora tanto da dare, gli altri non possono decidere del mio ritiro» #Napoli… - LazionewsEu : #Immobile: 'Lasciare la Nazionale? Ci ho pensato, ma posso dare ancora qualcosa' #sslazio #forzalazio #lazionews… - LazioSpace : #Immobile in conferenza stampa dal ritiro degli @Azzurri : ???”Dobbiamo mettere un freno. Ho capito che non potevan… -