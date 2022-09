Immobile confessa: “volevo lasciare la Nazionale per 2 motivi, poi…” (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Italia si prepara a tornare in campo per la Nations League, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela contro l’Inghilterra in un replay della finale dell’Europeo. Gli azzurri hanno iniziato un nuovo progetto dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, l’allenatore Mancini avrà modo di valutare i nuovi calciatori in vista dei prossimi appuntamenti. Un punto di riferimento dovrà essere ancora una volta Ciro Immobile, l’attaccante è tornato a parlare in conferenza stampa e un argomento caldo è stato quello del ritiro proprio ai colori azzurri. “Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche molto forti. Sono due cose che ti segnano. Io, però, col passare delle settimane ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio cammino, a decidere il ritiro al posto mio. Ovvio, queste cose ti ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Italia si prepara a tornare in campo per la Nations League, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela contro l’Inghilterra in un replay della finale dell’Europeo. Gli azzurri hanno iniziato un nuovo progetto dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, l’allenatore Mancini avrà modo di valutare i nuovi calciatori in vista dei prossimi appuntamenti. Un punto di riferimento dovrà essere ancora una volta Ciro, l’attaccante è tornato a parlare in conferenza stampa e un argomento caldo è stato quello del ritiro proprio ai colori azzurri. “Per la delusione dovuta alla mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche molto forti. Sono due cose che ti segnano. Io, però, col passare delle settimane ho capito che non potevano essere gli altri a decidere del mio cammino, a decidere il ritiro al posto mio. Ovvio, queste cose ti ...

