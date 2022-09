Immobile: 'Avevo pensato di lasciare la Nazionale. Ma finché ci sarà bisogno di me, io ci sarò' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sognare si può, anzi si deve, ha sempre detto. E Ciro Immobile, ad anni 32, ha sogni alti: giocare il prossimo Mondiale con l'Italia e vincere lo scudetto con la Lazio. le ambizioni — "Nella mia ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sognare si può, anzi si deve, ha sempre detto. E Ciro, ad anni 32, ha sogni alti: giocare il prossimo Mondiale con l'Italia e vincere lo scudetto con la Lazio. le ambizioni — "Nella mia ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Immobile,non potevo far decidere a altri mio ritiro 'Avevo pensato di lasciare Nazionale ma ho ancora tanto da dare' - sportli26181512 : Immobile: 'Avevo pensato di lasciare la Nazionale. Ma finché ci sarà bisogno di me, io ci sarò': Immobile: 'Avevo p… - ansacalciosport : Calcio: Immobile,non potevo far decidere a altri mio ritiro. 'Avevo pensato di lasciare Nazionale ma ho ancora tant… - LazioSpace : #Immobile in conferenza stampa dal ritiro degli @Azzurri : ???”Dobbiamo mettere un freno. Ho capito che non potevan… - persemprecalcio : ?????? Ciro #Immobile ha rilasciato un'intervista ai microfoni di RadioRai. Ecco le parole del bomber e capitano dell… -