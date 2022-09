Ilary Blasi? Dove l'hanno beccata: un tremendo sospetto sui Rolex di Totti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilary Blasi è andata fuori a pranzo con delle amiche in centro a Roma. Come una turista, la conduttrice prima è andata alla Fontana di Trevi, Dove come al solito c'erano moltissime persone e poi si è avventurata tra i vicoli della Capitale. Il tutto è stato ovviamente documentato con una serie di stories su Instagram. La stessa Blasi ha raccontato di essersi fermata a pranzo con l'amica Vanessa Sillano (che è stata taggata su Instagram) in un locale in via Dell'Archetto Dove, ridendo, ha sottolineato come il pranzo fosse stato pessimo. Poi, riporta il Messaggero, è stata beccata in piazza dell'Emporio a Testaccio. Ilary, che indossava una camiciona nera oversize griffata e scarpe da ginnastica ai piedi, era in compagnia di due amiche: le tre si sono fermate ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)è andata fuori a pranzo con delle amiche in centro a Roma. Come una turista, la conduttrice prima è andata alla Fontana di Trevi,come al solito c'erano moltissime persone e poi si è avventurata tra i vicoli della Capitale. Il tutto è stato ovviamente documentato con una serie di stories su Instagram. La stessaha raccontato di essersi fermata a pranzo con l'amica Vanessa Sillano (che è stata taggata su Instagram) in un locale in via Dell'Archetto, ridendo, ha sottolineato come il pranzo fosse stato pessimo. Poi, riporta il Messaggero, è statain piazza dell'Emporio a Testaccio., che indossava una camiciona nera oversize griffata e scarpe da ginnastica ai piedi, era in compagnia di due amiche: le tre si sono fermate ...

