Ilary Blasi con le spalle al muro: il video bomba immortala tutto e la incastra così (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilary Blasi ora si trova con le spalle al muro e il video bomba la incastrerebbe senza lasciare spazio all’immaginazione. Ilary Blasi è di nuovo con le spalle al muro. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è finita al centro del gossip dopo la recente ospitata di Dagospia nel salotto televisivo di Domenica In, dove con Zia Mara ha rivelato nuovi ed inediti retroscena sulla separazione con Francesco Totti. Come al solito Dagospia non ci è andato affatto leggero sulla coppia, sottolineando che a differenza di quanto crede il pubblico del piccolo schermo degli italiani non esisterebbe nessun colpevole e vittima ma i due avrebbero compreso da tempo che il loro matrimonio era finito da tempo e si sarebbero ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 settembre 2022)ora si trova con leale illa incastrerebbe senza lasciare spazio all’immaginazione.è di nuovo con leal. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è finita al centro del gossip dopo la recente ospitata di Dagospia nel salotto televisivo di Domenica In, dove con Zia Mara ha rivelato nuovi ed inediti retroscena sulla separazione con Francesco Totti. Come al solito Dagospia non ci è andato affatto leggero sulla coppia, sottolineando che a differenza di quanto crede il pubblico del piccolo schermo degli italiani non esisterebbe nessun colpevole e vittima ma i due avrebbero compreso da tempo che il loro matrimonio era finito da tempo e si sarebbero ...

palloncinx : le locals che tornano sul twitter reality per la prima puntata del gfvip e postano il concetto ilary blasi segno ma… - Gaetano39432103 : Secondo voi Ilary Blasi avrebbe mai fatto carriera se non fosse stata la moglie di #Totti ? ?? - fraahub : antonella fiordelisi x ilary blasi x lenor ammorbidente - sara13100613 : RT @mortagram_: ILARY BLASI CHE SI IMPOSSESSA DELLA REGIA 2 CON L'AUDIO DELLA PUBBLICITÀ DELL'AMMORBIDENTE RIPRODOTTO IN LOOP IL RITORNO D… - mortagram_ : ILARY BLASI CHE SI IMPOSSESSA DELLA REGIA 2 CON L'AUDIO DELLA PUBBLICITÀ DELL'AMMORBIDENTE RIPRODOTTO IN LOOP IL R… -