Ilaria Cucchi | candidata in Puglia | stamattina a Taranto Elezioni politiche | al voto il 25 settembre

Di Angela Maria Centrone: Questa mattina Ilaria Cucchi, candidata capolista al Senato anche per la Puglia, è ospite in piazza Vittorio Veneto a Taranto per l'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana assieme a Sonia Fornaro e Giovanni Carbotti, candidati alla Camera, Antonio Lenti, consigliere comunale di Taranto per Europa Verde, Giuseppe Serio, consigliere comunale di Martina Franca per Reti Civiche (in foto con Ilaria Cucchi, ndr) e Fabiano Marti, assessore alla cultura di Taranto per Europa Verde. Prima dell'evento, Cucchi ha raccontato a questa testata del suo impegno riguardo l'avventura elettorale intrapresa. È stato già pubblicato che prima della vicenda di Stefano lei era di centrodestra. Cosa è cambiato esattamente ...

