Il videomessaggio di Zelensky all’Onu: «Solo la Russia vuole la guerra, toglietele il diritto di veto al Consiglio di sicurezza» (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Non siamo stati noi a provocare questa guerra, ci sono stati 88 colloqui per evitare la guerra, ma la Russia, invece di fermare questo crimine l’ha trasformato in un’invasione su vasta scala. L’Ucraina vuole la pace, il mondo vuole la pace, Solo uno vuole la guerra ed è contento per questo conflitto». Inizia con un riferimento implicito al presidente russo Vladimir Putin il videomessaggio di Volodymyr Zelensky all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente ucraino che dal 24 febbraio – giorno dell’invasione russa – non ha mai lasciato il Paese chiede una «punizione giusta» contro i crimini commessi dalla Russia in Ucraina, e chiede che alla Russia venga tolto il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) «Non siamo stati noi a provocare questa, ci sono stati 88 colloqui per evitare la, ma la, invece di fermare questo crimine l’ha trasformato in un’invasione su vasta scala. L’Ucrainala pace, il mondola pace,unolaed è contento per questo conflitto». Inizia con un riferimento implicito al presidente russo Vladimir Putin ildi Volodymyrall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente ucraino che dal 24 febbraio – giorno dell’invasione russa – non ha mai lasciato il Paese chiede una «punizione giusta» contro i crimini commessi dallain Ucraina, e chiede che allavenga tolto il ...

